Открыт набор волонтеров для участия в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2018»

Отбирать будут в два этапа. Первый — анкетирование. Заявку с данными необходимо отправить на электронный адрес до 1 июня.

Его вы видите сейчас на экране. Второй этап — личное собеседование, по итогам которого будут отобраны 100 человек. Стать волонтером может любой желающий от 18 до 35 лет.

Надежда ЕЛТОМОЕВА, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ «АЛТАРГАНА-2018»: Нам очень важно, главным критерием будет знание бурятского и монгольского языков. У нас очень много гостей из монголоязычного мира. Это Внутренняя Монголия, КНР. Их нужно встречать, провожать. Решать какие то вопросы. В первую очередь мы будем рассматривать студентов Гос университета, там есть подходящий факультет, Политехнического университета.

Кроме организационных навыков и языковой практики, которую получат во время работы волонтеры, их ждут подарки. Так, одно из главных мероприятий — гала-концерт с участием звезд бурятской эстрады, волонтеры смогут посетить бесплатно. В этом году фестиваль стартует 5 июля. Он будет проходить в Иркутске и поселке Усть-ордынский. Участие примут 2 тысячи человек из разных стран.