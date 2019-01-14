Отчаянным дорожным хулиганом, который «дрифтовал» у памятника Александру третьему, оказался пенсионер из Иркутска

Шестидесяти пяти летний мужчина пришел в отдел полиции с повинной. Вот только блюстители закона не спешат его наказывать.

Это видео разлетелось по социальным сетям и набрало тысячи просмотров. На кадрах водитель японского внедорожника демонстрирует навыки экстремального вождения возле памятника Александру третьему. «Дрифт» — так называется этот танец автомобиля на заснеженной поверхности. Те, кто пропагандируют в Иркутске подобное искусство управления машиной, говорят, что за рулем авто не просто дилетант, а потенциальный преступник. Тем более, что площадка для езды боком находится в пятистах метрах. Хулиганы предусмотрительно сняли номера с автомобиля, видимо опасаясь ответственности. Однако, отвечать за поступок владельцу авто все же пришлось, по телефону. Находится он сейчас заграницей. А вместо него в отдел полиции с повинной пришел вот этот 65-летний мужчина.



— Вы такой положительный, имеете большой стаж вождения. – Представите себе; ночь, никого нет, четыре утра. Очень стыдно. Седина в бороду, бес в ребро.



АЛЕКСЕЙ КЕЛЭВРО, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»:

Казалось бы, вполне справедливый финал – виновный понесёт наказание. Но не все так однозначно в этой истории. Мне и самому мотивы интеллигентного пенсионера – «похулиганить за рулем элитной, чужой иномарки» кажутся изрядно наигранными. Вопрос — для чего?



ГЕРМАН СТРУГЛИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

У сотрудников полиции возникло немало сомнений в правдивости его слов. + Предполагаем, что мужчина явился и дал признательные показания, хотя на самом деле ни имеет никакого отношения к этой ситуации и к этому правонарушению.



Между тем в сети появились фотографии, на которых молодые люди, среди них и сын владельца авто, выложивший ролик в интернет, открыто демонстрируют свой, мягко говоря, пренебрежительный к правилам дорожного движения стиль вождения. Есть версия, что мужчина взял на себя вину в обмен на вознаграждение. Возникает разумный вопрос — зачем все так усложнять, если речь идет о денежном штрафе за езду по тротуару.