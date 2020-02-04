Освободить иркутские улицы от бездомных собак – на это не хватает средств

Освободить улицы от бездомных собак к чемпионату мира по хоккею с мячом намерены в Иркутске. Но денег на отлов не хватает. Сегодня в областной ветеринарной службе встретились зоозащитники, представители питомников и приютов. О самых острых проблемах – в следующем материале.

Здоровье и безопасность людей и в то же время сохранение жизней собак. С 2020 года в России действует новый закон «Об ответственном обращении с животными». В соответствии с ним отловленных животных убивать нельзя, их стерилизуют, вакцинируют, чипируют и выпускают обратно. А агрессивные собаки остаются жить в питомниках, где количество мест ограничено.

Сергей ШЕВЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Острые вопросы стоят у нас по приютам, которых в области не хватает. Нами рассматривается вопрос по возможному увеличению норматива. Финансово-экономическое обращение сегодня будет направленно.

Сейчас ветеринарная служба получила поручение от врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева разработать концепцию по организации регионального приюта. Но, пока он только на этапе подготовки, заниматься отловом должны существующие. Служба проводит аукцион на отлов, но приюты области участвовать не спешат. В проект заложена сумма всего 3 тысячи 600 рублей на одно животное.

Вячеслав СЛАВИН, ДИРЕКТОР ПИТОМНИКА «К-9»: Это невозможно! На эту сумму сделать все мероприятия согласно действующему законодательству. Мы подсчитали, как минимум нужно 6800 на одно животное. С учетом, что 20% будут щенки. Также приюты обязаны с этого года оказывать лечение животным.

Для сравнения: в других регионах на отлов одного животного выделяют около 10 тысяч рублей, в Москве вообще от 15 до 25 тысяч. В эту сумму входят не только медицинские средства, но и транспортировка и содержание в приюте.

Сейчас, несмотря на нехватку средств, «К-9» заключил договор на отлов 60 собак. За два дня отловили уже 48, 12 мест оставили для экстренных случаев. Но главная задача приюта не только отловить бездомных животных, но и найти им новых хозяев. Всех отловленных собак можно увидеть в специальной базе на сайте питомника «К-9» с фото и информацией.