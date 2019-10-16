Остров Конный в Иркутске в дыму

Сегодня иркутяне могли наблюдать такую картину: в поле сухой травы шел огненный пал. Плановый отжиг сухой растительности проводит осенью администрация города совместно с МЧС, аварийно-спасательной службой и муниципальным предприятием «Безопасный город». Мера ежегодная, осенью и весной она необходима, чтобы все не загорелось от случайного окурка. Скосить траву на этом участке нельзя: местность болотистая. Всего в Иркутске территорий, которые требуют плановых отжигов, около 20 гектаров.

Александр ТРОЙНИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ по ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ МКУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»:

В каждом округе администрация определяет такие места, согласовывает их с отделом надзорной деятельности, с пожарными. И только после этого, соответственно, там проводится работа. И в Октябрьском, Ленинском, Свердловском такие места есть.

Владимир ПРЕЛОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по УПРАВЛЕНИЮ ОКТЯБРЬСКИМ ОКРУГОМ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА:

Также проводится очистка подвалов жилых домов, очистка чердаков для недопущения возгораний. А также снос расселенного, ветхого, аварийного жилья, чтобы не допускать, чтобы там не собирались люди без определенного места жительства во избежание опасных пожарных ситуаций.