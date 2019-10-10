Осенний цикл лекций стартовал в Иркутске в школе для пациентов с болезнью Паркинсона

Осенний цикл лекций стартовал в Иркутске в школе для пациентов с болезнью Паркинсона10.10.19
Осенняя депрессия и как с ней справиться? Сегодня в иркутской библиотеке Молчанова-Сибирского врач-невролог Татьяна Бендер провела практическую лекцию «Настроение — осень». Это первая встреча в рамках осеннего цикла школы для пациентов с болезнью Паркинсона. Занятия начались еще в апреле.
Татьяна БЕНДЕР, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИГМУ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ:
А сегодня открываем осенний цикл, он будет состоять из 4 лекций. Первая посвящена депрессии. Будут и другие, посвященные расстройству памяти, нарушению сна и необходимости и важности физической активности.
Еще две лекции по плану пройдут в конце октября и в ноябре также на базе библиотеки Молчанова-Сибирского в Иркутске.
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