Осенний цикл лекций стартовал в Иркутске в школе для пациентов с болезнью Паркинсона

Осенняя депрессия и как с ней справиться? Сегодня в иркутской библиотеке Молчанова-Сибирского врач-невролог Татьяна Бендер провела практическую лекцию «Настроение — осень». Это первая встреча в рамках осеннего цикла школы для пациентов с болезнью Паркинсона. Занятия начались еще в апреле.

Татьяна БЕНДЕР, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИГМУ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ: А сегодня открываем осенний цикл, он будет состоять из 4 лекций. Первая посвящена депрессии. Будут и другие, посвященные расстройству памяти, нарушению сна и необходимости и важности физической активности.

Еще две лекции по плану пройдут в конце октября и в ноябре также на базе библиотеки Молчанова-Сибирского в Иркутске.