Главная площадь Иркутска будет переливаться разноцветными огнями

В сквере Кирова в этом году появится новое световое оформление. Об этом на заседании рабочей группы мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложил начальник управления культуры Виталий Барышников.

Для поддержания единого стиля появятся две световые входные арки, 50 столбов дополнительного освещения аллей. Ледовый городок в сквере будут украшать 14 фигур героев русских сказок. Открытие главной елки запланировано на 24 декабря. Всего в Иркутске в разных местах города пройдёт более 150 мероприятий, посвященных новогодним праздникам.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска: Хочу обратить внимание на то, что все активности должны быть обеспечены со стороны служб охраны правопорядка, противопожарных служб. Наш МКУ «Безопасный город» тоже должен быть очень активно вовлечен в процесс организации праздников.

В этом году в сквере Кирова будет установлено около 50 камер видеонаблюдения, которые обеспечат полный обзор территории. Изображение будет выведено в Управлении МВД и в единой диспетчерской службе города Иркутска.