Организаторы иркутского благотворительного павильона просят помощи

Они помогают людям, но сейчас нуждаются в помощи сами. В Иркутске организаторы благотворительного павильона просят посодействовать им в ремонте здания. Организация переезжает в другое помещение: в прошлом уже стало тесно. Желающих получить поддержку с каждым днем все больше. Сейчас в новом здании нужно делать косметический ремонт, проводить электрику, отопление. Нужны стройматериалы, лампочки, светильники. Благотворительный фонд оказывает помощь всем нуждающимся. Сюда приезжают люди как из Иркутска, так и из окрестных деревень и городов. Получают вещи и продукты питания.

Лариса ПОЯРКОВА, ОРГАНИЗАТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА: Приходят погорельцы, конечно. Бабулечка пришла одна из Радищева. Тапочки ей соседи дали на два размера меньше. Она пришла чуть ли не босиком. Реально. Также нам нужна продуктовая помощь постоянно, всегда. Очень много приходит многодетных, инвалидов. Жалуются, что сейчас происходит что-то с пособиями, и им не хватает до конца месяца дожить. Вот просто говорят: дайте один день продержаться. С детьми приходят, ребенок может здесь прямо съесть полбулки хлеба.

Вещи, обувь, технику и продукты сюда привозят неравнодушные жители и коммерческие организации. Всегда нужны детские принадлежности и игрушки. Организация по возможности, в том числе, забирает и доставляет вещи. Также на входе всегда стоят боксы для хранения. Благотворительный павильон находится по адресу: ул.Баррикад, 26.