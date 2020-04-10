Онлайн-трансляцию церковной службы организуют в Иркутске во время празднования Пасхи

Вербное воскресенье будут отмечать православные россияне 12 апреля, а уже через неделю большой церковный праздник — Пасху. В этот день для верующих организуют специальную онлайн-трансляцию церковной службы. 19 апреля в прямом эфире ее смогут увидеть зрители телеканала АИСТ ТВ. В период самоизоляции Русская православная церковь рекомендует сидеть дома. Воздержаться от походов в храмы просят и представители других конфессий. Так, в Иркутской области сейчас не работают мечети и дацаны. А католическая епархия подготовила для своих прихожан специальные молитвы, читая которые можно дома освятить пасхальную пищу, окропляя ее святой водой.

Ольга Куриленкова, начальник управления по связям с общественностью и национальным отношениям правительства Иркутской области: Обращаются с призывом к прихожанам, чтобы в период празднования Пасхи все-таки люди оставались дома, особенно те, кому больше 60 лет. И обратились к Богу с домашней молитвой. Крестный ход будет осуществлен только силами священнослужителей.