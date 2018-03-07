Онлайн регистрация туристов на сайте МЧС России

Онлайн регистрация туристов на сайте МЧС России07.03.18
На сайте МЧС России заработал раздел для путешественников. Форма для заполнения находится в разделе «Материалы для туристов».
Желающих полюбоваться красотами региона с каждым годом всё больше, поэтому в целях безопасности спасатели рекомендуют сообщать о своих планах. Кроме того, действует также информационный ресурс, на котором есть интерактивные карты. Тем, кто планирует путешествие будет полезно ознакомиться с информацией об особенностях рельефа, опасных участках, необходимом снаряжении.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.