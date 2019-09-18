«Олимпия» и «Арена-Мастер» сыграют в финале «Кубка Прибайкалья»

Как и предсказывали! Иркутская «Олимпия» и «Арена-Мастер» из Южно-Сахалинска сыграют в финале «Кубка Прибайкалья». Турнир по хоккею с шайбой среди игроков 2009 года проходит в эти дни на льду арены «Айсберг» в Иркутске. Сегодня после завершения игр в группах именно хозяева поля и южно-сахалинцы, не проиграв ни одной встречи, заняли первые места и определят обладателя главного трофея. В матче за бронзу ангарский «Ермак» померится силами с «Читой». Наша программа является информационным партнером соревнований, которые считаются одним из этапов подготовки юных хоккеистов к сезону. В том числе, и к первенству России. Начало финала в 13.00. Вход свободный.