Около 100 представителей судебной системы из различных стран приехали в Иркутск

Эксперты Совета Европы и Европейского суда приехали в Иркутск. Вместе они будут искать пути решения проблемы большинства стран.

В зале 80 представителей судебной системы из различных регионов России, преподаватели университетов, специалисты международных организаций, включая экспертов Совета Европы, Европейского суда и представителей Армении, Молдовы, республики Беларусь. В Иркутском областном суде для них организован круглый стол. Его участники будут обсуждать какие методы борьбы являются наиболее эффективными в борьбе с преступностью в сфере работорговли.

Оксана Качалова, профессор кафедры уголовно — процессуального права Российского государственного университета правосудия: По работе с жертвами, торговли людьми, по проведению допросов, очных ставок, по тактике проведения следственных действий, по особенностям расследования, по особенностям доказательной базы и рассмотрению разрешения уголовных дел по торговли людьми и домашнего насилия.

К сожалению, такие преступления случаются и в России. Под торговлей людьми подразумевают и массу других противоправных деяний- эксплуатация человека в рамках принудительного труда, домашнее насилие, насилие против женщин. Представители европейских стран презентуют международный проект «Help». Он разработан на основе и в рамках Европейской программы обучения в области прав человека для представителей юридических профессий, охватывает институты во всех 47 странах Совета Европы. Цель программы в России, заключается в оказании поддержки нашей стране в реализации и применении принципов и стандартов, установленных Европейской конвенцией о защите прав человека.

Валентина Боз менеджер проекта, юрист из Италии с юридической степенью по правам человека: Программа «Help»- это европейская программа, Совета Европы, которая представляет собой обучающую систему для профессионалов в области юриспруденции, прежде всего судей, прокуроров, адвокатов, юристов широкого профиля.

Завершится встреча массовым тренингом, где судьи, прокуроры, адвокаты и преподаватели из разных стран, смогут закрепить полученные знания. Участникам предложат разыграть судебное заседание на примере реального уголовного дела.