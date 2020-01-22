Ограждение памятника Александру III восстановят до конца февраля

Все работы выполнит специальная организация за счет виновника ДТП. Напомним, в начале ноября прошлого года нетрезвый мужчина на автомобиле въехал прямо в монумент. Сначала водитель отрицал свое нахождение за рулем машины в этот момент, но позже свою вину признал. Также до конца мая выполнят ремонт постамента и заменят плитку. В работе примут участие сотрудники охраны объектов культурного наследия.