Ограждение памятника Александру III восстановят до конца февраля

Ограждение памятника Александру III восстановят до конца февраля22.01.20
Все работы выполнит специальная организация за счет виновника ДТП. Напомним, в начале ноября прошлого года нетрезвый мужчина на автомобиле въехал прямо в монумент. Сначала водитель отрицал свое нахождение за рулем машины в этот момент, но позже свою вину признал. Также до конца мая выполнят ремонт постамента и заменят плитку. В работе примут участие сотрудники охраны объектов культурного наследия.
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