Одно из самых ценных и прекрасных зданий Иркутска требует реставрации

Построено оно было для филиала Русско-Азиатского банка, а большую часть жизни прослужило как поликлиника. Но сегодня изысканный дом на улице Ленина лучше обходить стороной: элементы декора вот-вот рухнут.

Возведенное в 1912 году здание Русско-Азиатского банка располагается на пересечении главных улиц Иркутска — Ленина и Карла Маркса. Это здание имеет высший в России статус — памятник федерального значения. Только вот недавно балкон этого памятника пришлось подпирать спецконструкцией, чтобы куски штукатурки и лепнины не падали на прохожих. А это вид с того самого балкона. На него выходит кабинет кардиолога. Поликлиника в историческом здании, где в 1919-м заседало правительство Колчака, разместилась 90 лет назад.

А строили дом в стиле модерн для иркутского филиала Русско-Азиатского банка по проекту архитектора Коляновского. Это было новое слово в архитектуре Иркутска. Подчеркнутая асимметрия, причудливые абрисы куполов, огромные окна разных форм и строгий, но изысканный декор.

Сейчас к медучреждению прикреплены 20 тысяч пациентов. Ежедневно по этой лестнице поднимаются сотни человек. И, кажется, они уже не замечают роскошных деталей интерьера, которые к тому же перегорожены пластиковыми кабинами. Так изысканные залы поделили на кабинеты специалистов. Но по зданию пошли трещины, оконные рамы прогнили, а лепной декор теперь огорожен лентой. Находиться рядом опасно.

Андрей ФОМЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ по ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Нельзя говорить, что здание в аварийном состоянии, ни в коем случае. Мы лишь говорим о том, что существует опасность обрушения элементов декора. Ремонтом простым не ограничится, нужно действительно проводить комплексную реставрацию так называемую.

Третья больница, в чьем ведении сейчас находится поликлиника, подготовила смету на консервацию. Но не всего памятника, а только разрушающихся элементов.

Анатолий КУЗНЕЦОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №3: Было принято решение разработать проектно-сметную документацию по укреплению или защите разрушающихся объектов и оставить поликлинику в данном месте. Поэтому на сегодняшний день проектно-сметная документация находится на экспертизе.

Так что пока медучреждение останется на своем историческом месте. А министерство здравоохранения региона будет настаивать на строительстве в центре города нового здания поликлиники, соответствующего требованиям СанПиНа. Тогда памятник освободится от многолетней медицинской нагрузки и, возможно, обретет новую жизнь. После реставрации.