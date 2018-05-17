Один из лучших иконописцев в стране живет в Иркутске

Работа Николая Натяганова отмечена московским союзом художников на межрегиональной выставке.

Ровно 7 лет потребовалось иркутскому художнику-иконописцу Николаю Натяганову только на создание центрального иконостаса и росписи главного купола. Высота от пола до верхней точки 30 метров, площадь 39 на 33 метра. Сложности в реставрировании добавляло то, что изначально стены были расписаны масляными красками, которые от времени потрескались и обсыпались. Еще мешали строительные леса, но, как говорится — глаза боятся, а руки делают.

Николай НАТЯГАНОВ, ХУДОЖНИК — ИКОНОПИСЕЦ: Это было при мне, когда это все где-то в 2006 году убрали все эти металлические сварные конструкции. Мы наконец храм увидели, который 70 лет с лишним стоял в лесах таких мощных. И когда интерьер открылся появилось еще больше идей, хоть я и представлял интерьер церкви, но я его представлял тогда, когда смог залазить на леса, фрагментарно как-то по чертежам, а когда все открылось тут идеи просто вообще полились.

В итоге многие элементы орнамента решено было покрыть позолотой, а боковые стены иконостасов облицевать зеленым мрамором. Но это — не конец работы. Сейчас художник работает над убранством вот этих ниш. Сюжеты рисует сначала карандашом — на чистой поверхности, украшены были только вход и в центральный купол. С реставрации последнего и начались работы.

Николай НАТЯГАНОВ, ХУДОЖНИК — ИКОНОПИСЕЦ: В старину там был крест, вернее он и остался георгиевской формы, окруженный 80-тью лучами золотыми, это мы все восстановили в том виде, в котором было, просто я предложил владыке написать еще Серафимов шестикрылых. Вот, значит окружают там Серафимы это все, а в поясе купола расположены ниши, в старину они тоже были расписаны художником Максимом Зязиным, но росписи до нас не дошли, они были в плачевном очень виде, их просто сбили и решено было расписывать заново.

В апреле 1892 года церковь была освящена. В советское время внутри нее располагались кино-мастерская, фабрика «Сибирский сувенир» и только лишь спустя 70 лет сюда вернулся дух. А краски — добавил Николай Натяганов. И вот уже 19-й год церковь продолжает расцветать. По словам художника для завершения работы ему потребуется еще как минимум 10 лет.