Общественный транспорт Приангарья под контролем

Автобусы, троллейбусы и такси дезинфицируют после каждой поездки. Какие меры предосторожности применяют водители, расскажем далее.

Этот междугородний автобус вернулся из рейса в город Усть-Кут. Теперь транспорт ждет санобработка. Сначала водители тщательно осматривают автобус и обрабатывают поверхности антисептиком. Иван Харитонов рассказывает, что в пути тоже проводят постоянную обработку и проветривание.

Иван ХАРИТОНОВ, ВОДИТЕЛЬ: У нас каждые два часа остановки. Естественно, двери открываем, во время всего движения у нас вентиляция в автобусе. Кто-то с пониманием относится, у кого-то это больше смех. Мол, меня не коснется. Предупреждаем. Предупрежден — вооружен.

Теперь время дезинфекции. Снаружи транспорт обрабатывают водой и специальной пеной. А внутри тщательно моют все, с чем мог соприкасаться пассажир: поручни, багажные полки и сиденья. Сотрудники автопарка используют хлоросодержащие средства, губительные для бактерий. Для полной санобработки достаточно 40 минут.

Святослав МУДРОВ, МЕНЕДЖЕР по РАЗВИТИЮ АВТОКОЛОННЫ 1880: После данной обработки автобус выходит в абсолютно пригодном для пассажиров состоянии. Семь автобусов у нас находятся на регулярном дежурстве. Они выделяются для нужд наших соотечественников, которые по тем или иным причинам задержались в другом регионе либо за границей. Мы их доставляем из аэропорта в обсерваторы, позже развозим их по домам.

Сейчас строгие требования и к водителям такси. Перед сменой обязательный медицинский осмотр: водителям измеряют температуру и давление. Салон автомобиля также регулярно обрабатывают. В дорогу дают путевой лист с разрешением на выезд. А еще санитарный пакет: маски, перчатки и антисептик.

Анатолий АНТОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ: Стараемся просить, чтобы пассажиры садились на заднее сиденье, чтобы дистанцироваться хотя бы на метр. Если ситуация будет ухудшаться, как нам говорят, мы готовим мембрану полимерную, которая будет отделять задние сидение от передних.

Перевозчиков в Иркутской области более 150. Дезинфекцию транспортных средств они обязаны проводить регулярно. Правила действуют и для муниципальных, и для частных перевозчиков.

Денис ШУВАЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ и ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У нас организованы патрульные отряды, которые, в том числе, проверяют на маршруте транспортные средства. Все перевозчики независимо от форм собственности должны соблюдать меры по дезинфекции транспорта. И мы это мониторим, они у нас в реестре находятся, контакт со всеми имеется.

Жителям Иркутской области напоминают: соблюдайте правила самоизоляции и берегите себя и друг друга.



