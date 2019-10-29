Образовательный проект «Движение вверх» прошел в Иркутске

Как реализовать себя, не уезжая из родного города? Ответ на этот вопрос пытались найти участники форума «Движение вверх». Известные на всю страну спикеры — блогер Илья Варламов, социальный предприниматель Гузель Санжапова, омский рэп-дуэт «Грот», руководитель иркутской диджитал-компании из сотни лучших в стране Антон Паймышев — рассказывали свои истории, делились опытом.

Полный зал. 700 человек — и молодежь, и люди постарше — жадно вслушиваются в каждое слово спикеров. Здесь жажда перемен прямо витает в воздухе. В программе образовательного форума «Движение вверх» четыре направления: бизнес в регионах, урбанистика, как создать персональный и привлекательный городской бренды. В каждом свои герои. Музыканты из Сибири, прославившие на всю страну, производство сладостей в уральской деревушке с миллионными оборотами, блогеры, фотографы.

Тимофей КУРГИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА «ФОНДА +7″: Сейчас если молодой человек хочет развиваться, ему, конечно, проще уехать. Но если бы это было встречное движение от бизнесменов, от власти, тогда ситуация могла измениться бы. И тогда ребята оставались бы здесь и могли бы быть полезными здесь, на своей родине.

Чтобы жить в комфорте и развиваться, необязательно ехать в столицы. Эта мысль рефреном в каждом выступлении. В провинции часто много прорывных идей. Нужно только упорство и желание. И в последнее время люди все чаще хотят быть нужными дома.

Софья МАЛЫХ, УЧАСТНИЦА ФОРУМА «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»: У нас вообще очень большая команда в Саянске, которая занимается именно улучшением города. Молодежная команда, которая очень бы хотела, чтобы в наш город возвращались школьники, которые уехали. Нам, конечно, хочется этому всему обучиться.

Каждый участник теперь может разработать собственный проект. Авторы лучших получат гранты в полмиллиона рублей.