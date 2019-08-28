Образовательные учреждения Иркутска готовы к новому учебному году

Уже в это воскресенье двери школ откроются для своих учеников. 1о сентября более 600 детей примет новое учебное заведение в микрорайоне Лесном. Также уже построили дополнительный блок 25-й гимназии и физкультурно-оздоровительный комплекс в 29-й школе Ленинского района. Сейчас идет приемка зданий, уборка помещений. Для детей традиционно организуют рейсовые школьные автобусы. Сегодня на совещании в администрации города обсудили все нюансы при подготовке к учебному году. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников отметил: за прошедший год проведена огромная работа, чтобы дети с комфортом посещали как новые, так и отремонтированные учреждения, а их около двухсот.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы с вами за прошедший год провели большую работу по ремонту наших учреждений, подготовке к учебному году, а также по строительству новых учебных корпусов и вводу их в строй. Я считаю, что это достаточно серьезный шаг вперед. Также у нас с вами детские садики начнут свою работу.

Кроме того, Дмитрий Бердников рассказал: теперь финансирование охраны в школах взял на себя бюджет города. Родителям не придется собирать деньги на эти цели. Также особое внимание уделили камерам видеонаблюдения, в том числе и наружным. В учебных заведениях установлены электромагнитные замки для дополнительной безопасности.