Обращение врио губернатора Игоря Кобзева к населению

Уважаемые жители Иркутской области! Число заболевших коронавирусом в мире, в России и в нашей области увеличивается ежедневно. В этих условиях вопрос социальной ответственности каждого выходит на первый план.

Как уже говорилось ранее, в наш регион ежедневно из-за границы прилетают наши граждане, и они обязаны соблюдать карантинный режим.

Меры по противодействию распространения инфекции меняются каждый день в зависимости от развития ситуации. Еще позавчера мы жили по одним правилам, сегодня – уже по другим.

Вчера мы встретили рейс из Таиланда. Правила, которые действовали на момент прилета, предполагали возможность размещения на самоизоляцию как в обсерваторе, так и в местах проживания. Поэтому мы обеспечили доставку иркутян и жителей ближайших населенных пунктов к местам их проживания с обязательным требованием находиться на самоизоляции. Транзитные пассажиры будут находиться в ближайшие две недели на самоизоляции в обсерваторе.

С сегодняшнего дня согласно требованию Роспотребнадзора все граждане, прибывающие в наш регион из-за границы, обязаны в течение 14 дней находиться в обсерваторе. Проживание организовано на базе гостиниц и пансионатов. Условия, конечно, не курортные, но достойные. Мы обеспечим граждан всем необходимым для жизни. Единственное ограничение – отсутствие любых прямых контактов. Повторю, это вынужденная и обязательная мера! Предупреждаю: при отказе или нарушениях режима карантина мы будем действовать жестко, строго в рамках закона.

Помните: безответственное поведение одного человека может иметь необратимые последствия для очень многих! В том числе ваших родных и близких.

Берегите себя и своих близких. Мы все в ответе друг за друга.