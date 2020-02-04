Обманутым дольщикам помогут получить законное жилье

Об этом заявили на совещании в областном правительстве. Подготовить документы для создания фонда защиты прав дольщиков поручил глава региона Игорь Кобзев. Сколько сейчас долгостроев в Иркутской области и какая сумма нужна для их возведения, расскажем далее.

Эти люди соседями так и не стали. Обманутые дольщики пытаются получить жилье более 10 лет. Иркутянка Елена Бердникова заключила договор долевого строительства в 2008-м. Но через год компания-застройщик «МолдРосс» обанкротилась. А вместо девятиэтажного дома по адресу: Байкальская, 255/1а построен только цокольный этаж.

Елена БЕРДНИКОВА, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Есть такое понятие, как объект незавершенного строительства. Но я бы сказала, что это объект не начатого строительства. Я сама лично относила письмо в администрацию президента Российской Федерации. Но отклика никакого я не получила. Очень много было проведено собраний дольщиков, очень много конкурсных управляющих сменилось. И в итоге ничего. Все на таком уровне и осталось.

Вот другой недострой. От той же компании. Из внешнего оформления только граффити на стенах. Жилой дом на улице Сибирская, 33/1 обещали сдать до конца 2009-го. Планы перечеркнуло банкротство строительной организации. А у дольщиков остались только большие банковские кредиты.

Вячеслав ОКСЮТИК, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Что обещали? Хорошее месторасположение объекта. В нашем случае вид на Ангару красивый. В течение, наверное, двух месяцев после оплаты здесь все остановилось. Ни рабочих не было, никого. У нас надежда только, что фонд создадут и достроят наши квартиры.

Решить проблему людей должен региональный фонд защиты прав дольщиков. Такие уже есть в 54 субъектах страны. Создание фонда в Прибайкалье обсудили на совещании в областном правительстве. Глава региона Игорь Кобзев поручил подготовить документы для создания организации до 1 марта.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: За вами кадровые решения по гендиректору, состав наблюдательного совета и попечительского. Готовьте дорожную карту, на какие сроки выходим. И доклад в правительство, в том числе и в Дом РФ, информацию о том, что мы создаем региональный фонд.

Сегодня в регионе более тысячи обманутых дольщиков. Проблемных объектов в Прибайкалье около 30. Необходимая сумма для завершения их строительства — 1 миллиард 400 миллионов рублей. Большую часть средств планируют получить из федерального бюджета.