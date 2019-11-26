Областной конкурс творческих работ «Бессловесные друзья» завершился в Иркутске

Областной конкурс творческих работ «Бессловесные друзья» завершился в Иркутске

26.11.19

Сегодня подвели его итоги. Жюри оценивало почти 500 работ со всего региона. Работы посвящены темам дружбы, непростой жизни уличных животных и работе волонтерских зоодвижений. Среди номинаций эссе, рисунок, поделка, а также видеоролик и фотография из приюта для бездомных животных. Конкурс «Бессловесные друзья» проводят уже третий раз. Новые творческие работы начнут принимать с февраля следующего года.

 

Анастасия ЕГОРОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «ТВОРИ ДОБРО»:

Как раз для того, чтобы ребята не просто теоретически порассуждали о том, как великолепно любить животных, а чтобы они на практике проявили себя. Это, безусловно, очень важно, потому что воспитывать детей в любви, в милосердии, в сопереживании, я считаю, это основа любого воспитания.

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