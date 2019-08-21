Областная выставка-ярмарка «Огород. Сад. Загородный дом» открылась в Иркутске

На сцене сибирский виноград, за кулисами ждут выхода яблоки и груши. Областную выставку-ярмарку «Огород. Сад. Загородный дом» открыли в Иркутске 19-й год подряд. Для участников выбрали театральную тему украшения павильонов.

Самый дальний садоводческий клуб из участников выставки — куйтунский. Северяне приехали удивлять: вырастили 20 сортов винограда, груши, яблоки. А еще придумали поделки из вторсырья для украшения огородов. Особо гордятся золотыми руками, которые можно использовать, в том числе, как подставку под горшковые цветы.

Нина НОВИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА «ЛЮБИМЫЙ САД» г. КУЙТУНА: Мы представляем это, чтобы это была земля, в этих руках будет наша Иркутская область.

В этом году выставка-ярмарка «Огород. Сад. Загородный дом» 19-я по счету. И впервые дачники и садоводы, сельхозпроизводители пострадали от серьезного наводнения в регионе. Им в помощь выделили 700 млн рублей из областного бюджета, а также федеральные средства. Сергей Левченко опровергает слухи о том, что в этом году в Приангарье будет плохо с продовольствием.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Будет замечательно, подтоплено 3,5 тысячи гектаров, а мы последние 3 года поднимаем целину, залежные земли. Вернулись к тому, что было 60 лет назад. Таких земель мы за 3 года подняли 71 тысячу. А погибло 3,5, то есть это меньше 1 процента. Все будет в порядке.

Садоводчество в Иркутской области значительно развито. Им занимаются более миллиона жителей. Несколько дней лучшие из них будут представлять свой товар в павильонах «Сибэкспоцентра».

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Для наших жителей это не просто увлечение, а огромный вклад в продовольственную безопасность, на территории Иркутской области работают 1200 садоводств, и они производят 15% картофеля, 25% овощей, 95% плодов и ягод от всех объемов, производимых в Иркутской области.

Традиционно в рамках выставки награждают победителей областного конкурса «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области. Денежные призы от 150 до 250 тысяч рублей получили участники из Тайшета, Балаганского, Усольского районов и города Иркутска.