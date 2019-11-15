О чем писали иркутяне в прошлом веке, расскажут на выставке в музее городского быта

Личные дневники, альбомы, записи, открытки когда-то в дар музею передали горожане. Среди экспонатов карманный еженедельник 1928 года. В нем неделя начинается с воскресенья и заканчивается субботой. Есть отметки о праздновании дня рождения Ленина, свержения самодержавия, а также христианские праздники — Пасха, Вербное воскресенье. Интересна тетрадь школьника Бориса Демьяновича, которую он вел в 1930 году.

Жанна ЯКОВЛЕВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ ГОРОДСКОГО БЫТА: Борис Алексеевич в возрасте 15 лет выдумал и составил чертежи подводной лодки под названием «Атом». То есть атомной подводной лодки. Он конструировал автомобили впоследствии малолитражные, лодки, яхты. Все собирал сам.

Собирая подлинные записи в экспозицию, сотрудники музея стремились показать дневниковую и альбомную культуру как на официальном, так и на бытовом уровне. Так, в витрине есть отчеты о географических экспедициях ученых и личные дневники иркутян, где они делились своими чувствами, а друзья оставляли им памятные записи и стихи.