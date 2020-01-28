Новый вид спорта — петанк — осваивают в Иркутске

Маломобильные спортсмены сегодня открыли тренировочный сезон. Но первоочередная задача сейчас — подготовиться к основным календарным соревнованиям.

Сегодня первый урок. В планах освоить игру как можно раньше, после чего нужно выйти на всероссийский уровень. Такие задачи ставит тренер Сергей Соколов. Правила петанка просты. Игроки поочередно бросают шары. Главное, чтобы в конце несколько мячей одной команды оказались ближе к маленькому. Игра продолжается до 13 очков, а на Кубках мира до 15. Точно бросать шары эти люди умеют. Ранее мы рассказывали, как иркутские спортсмены освоили боччу. В этом виде спорта иркутяне становились призерами таких соревнований, как «Парасибириада» и «ПараКрым». Петанк — разновидность боччи. Но в Иркутске эту дисциплину начали осваивать только сейчас. В этом году петанк хотят сделать официальным видом спорта в нашем городе.

Сергей СОКОЛОВ, ТРЕНЕР по ИГРЕ ПЕТАНК: У нас в Иркутске этой игры еще не было. В планах у нас сейчас показать, как надо играть в эту игру. И мы хотим ввести ее во дворах, потому что это дворовая игра.

Малознакомые игры осваивают, а в известных оттачивают навыки. Впереди более 30 соревнований. Тренируются маломобильные спортсмены ежедневно. Так, впереди у иркутян соревнования по бочче, плаванию, шашкам, шахматам, настольному теннису, бадминтону, волейболу сидя, дартсу и стрельбе из лука. В планах также начать проводить открытые занятия по аэробике на свежем воздухе.

Константин ШУМКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»: Иркутск при нашем упорстве впервые будет принимать такое крупное мероприятии в июне месяце. Сейчас мы согласовываем все с администрацией города, с министерством спорта. Скорее всего, это будет остров Конный. Приблизительно это будет в июне месяце, мы планируем привлечь 150 человек.

Уже 20 февраля состоится чемпионат Иркутской области по стрельбе из лука. А в случае успеха на областных и всероссийских турнирах у иркутян появится шанс выступить на Паралимпийских играх в Токио. Если российскую сборную допустят до Игр.