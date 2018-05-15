Новый вид омуля в скором времени может появиться на прилавках Приангарья

Иркутские ученые лимнологического института СО РАН научились скрещивать речные виды рыб с байкальскими. Какие условия нужны для гибридов?

Таким образом ученые СО РАН определят, как ультразвук влияет на поведение рыб. Эта лаборатория ихтиологии работает в Иркутске с 2009 года. Здесь изучают генетические и физиологические свойства рыб. Сегодня труд ученых оценили на высоком уровне. В федеральном конкурсе инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего» они заняли первое место. Суть проекта — получение высокотехнологичной аквакультуры сиговых рыб. Иркутские ученые научились скрещивать различные виды.

Юлия САПОЖНИКОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ ИХТИОЛОГИИ ЛИМНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СО РАН: Мы подращиваем не только байкальские виды рыб, но и например пелядь или тугуна — это короткоцикловые виды рыб. То есть они очень быстро созревают, уже в 2 года становятся половозрелыми, не смотря на то, что медленно набирают массу в отличие опять же от байкальских, которые быстро растут. Таким образом, для задач аквакультуры очень выгодно получение гибридов.

Вот, например, смесь речной пеляди и байкальского омуля. Один родитель — быстро созревает, второй — набирает массу. А в этом бассейне гибрид пыжьяна и озерного сига. До таких размеров рыбы выросли за 3 года. В естественной среде для этого бы потребовалось не меньше 5-6 лет. Для обитателей бассейнов здесь создают специальные условия. Температура воздуха не выше 16 градусов, а воды — 13. Также в лаборатории автоматически день сменяется на ночь. Рыб кормят по режиму. Таким образом ученые контролируют жизненный цикл. Но скрещиванием здесь занимаются еще и потому, что некоторые виды рыб не могут жить вне естественной среды.

Любовь СУХАНОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ ИХТИОЛОГИИ ЛИМНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СО РАН: Вот омуль в искусственных условиях вообще плохо себя чувствует и плохо ест. И варианты какие-нибудь гибридов омуля с кем-то — они на самом деле были бы интересны, потому что по вкусовым то качествам омуль он специфичный, у него определенный биохимический состав тканей, поскольку он в Байкале, в чистой воде, питается ракообразными,это уже в генотипе у него отложены эти его свойства.

Поэтому скрещивать омуль решили с более живучим речным пыжьяном. У выведенной рыбы такой же необычный вкус, как и омуля. Правда, оценить его пока могут только сами сотрудники лаборатории. Но уже в скором времени гибриды могут появиться на прилавках Иркутска. И наверняка будут пользоваться успехом — как, например, пелчИр — гибрид пЕляди и чира — уже давно полюбившийся рыбным гурманам.