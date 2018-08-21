Новый терминал иркутского аэропорта будет построен к 2020 году

Об этом губернатор Приангарья Сергей Левченко заявил на торжественной церемонии закладки первого камня на месте будущего комплекса.

Историческое событие, закладка первого камня на месте строительства нового терминала аэропорта Иркутска. По словам губернатора Приангарья Сергея Левченко, проект находится на финальной стадии разработки. Уже сейчас даже можно увидеть точный план места его расположения.

Владимир ПИХАНОВ Должность: КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»:

Новый терминал будет намного больше предыдущих. Он будет расчитан почти на 3 миллиона пассажиров в год. Кроме того изменят и развязку на улице Ширямова.



Дело осталось за малым, передать все документы на экспертизу в Росавиацию, и начать строительство объекта. Новый терминал будет не только больше старых, но и намного комфортнее. К примеру садиться в самолеты пассажиры смогут через теплые рукава, построят и дополнительную просторную автомобильную парковку.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы в ускоренном темпе прошли очень многие вопросы, выбора вариантов где он будет строиться, привязка его к существующей взлетно-посадочной полосе. Проект все что будет вокруг этого терминала. С противоположной стороны будет большой перрон для автомобилей. Будут стоять самолеты на этом большом перроне. Все будут видеть какое развитие авиации было. И наша задача в течении двух лет этот терминал построить.

Стоимость нового терминала 7 миллиардов рублей, вместе с рулёжными полосами. Однако в эту сумму не включены работы по реконструкции автомобильной развязки на улице Ширямова. Запланировано, что она будет двухуровневой.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА: На самом деле когда будет построен новый терминал, а он вполне осуществим которые обозначены. Он будет иметь большое и важное значение для города, Иркутской области.

Что именно разместят в старых терминалах — внутренних и международных линий пока еще точно не решили. Одна из версий использовать их как выставочные площади.