Новый спортивный корт в микрорайоне Глазково Иркутска стал центром притяжения жителей

Спортивный корт совместными усилиями. В микрорайоне Глазково Иркутска летом построили многофункциональную площадку для полезного времяпровождения. Содержать в первозданном виде объект помогает активный житель, строитель по призванию и профессии.

Этот корт во дворе улиц Терешковой, Лермонтова и Клары Цеткин — центр притяжения детей со всего микрорайона. Построили площадку летом. Здесь в свободное время занимаются баскетболом, теннисом, волейболом. Многофункциональная площадка очень полюбилась жителям. Но, как за любым новым объектом, за кортом необходимо следить, чтобы не ломали оборудование, не бросали мусор. Всю техническую нагрузку взял на себя активный житель микрорайона Владимир Степанов. Строитель по профессии и даже по образу жизни. Находясь на пенсии, он посвятил свое время приведению в порядок придомовых площадок.

Владимир СТЕПАНОВ, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА ГЛАЗКОВО г. ИРКУТСКА: А я просто такой человек, можно сказать, дотошный и привык в жизни делать так: берешься делать — делай хорошо. Хорошо не умеешь делать — не берись. И я в этом плане внедряю свои знания и опыт в жизнь.

Кроме этого спортивного корта, на улице Терешковой обустраивают проспект, где можно с комфортом провести время. Активный житель также помогает развиваться этому пространству.

Алексей КОЛМАКОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Он занимается в целом вопросами благоустройства. Занимается этим на протяжении 10 лет, занимается этим абсолютно бесплатно, с полной самоотдачей и относится к этой задаче, как к своей личной ответственности за благоустройство района.

Сегодня на заседании городского парламента председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников вручил Владимиру Степанову благодарность за активное участие в благоустройстве микрорайона. В планах Владимира не останавливаться на достигнутом. Впереди много задумок и проектов по наведению порядка в родном дворе и микрорайоне, которые вскоре, надеется мужчина, воплотятся.