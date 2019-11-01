Новый сквер появился в Иркутске

На месте заброшенного участка фонари, дорожки из плитки с пандусами для маломобильных людей, удобные лавочки. Новый сквер появился на пересечении улиц Пискунова и Депутатской в Иркутске. Идея победила общественным голосованием в конкурсе народных инициатив, и буквально за четыре месяца в городе появилось еще одно радующее глаз место. Помог жителям реализовать идею депутат Дмитрий Ружников. Сегодня на месте также побывал председатель Заксобрания области Сергей Сокол. Ведь «Народные инициативы» — востребованный проект для всей области, важно его распространять. Сейчас результат проекта — это почти полторы тысячи воплотившихся в жизнь идей.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Людям нужны такие объекты, людям самим надо участвовать в том, чтобы определять, что им нужно, там, где они живут, и лучше людей это никто не определит.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

Здесь ничего не было. Были деревья, были тропы, благоустройства не было никакого, здесь была грязь, дороги не было, здесь стояли киоски и какое-то старое ограждение 80-х годов. Все почистили, привели в соответствие.