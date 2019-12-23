Новый ледовый городок для всех жителей Иркутска

Такой подарок для горожан приготовила компания En+ group. Свой профессиональный праздник энергетики отметили в минувшее воскресенье. И решили порадовать не только себя.

Под Новый год праздник спешит к каждому человеку и тем более к каждому маленькому человеку. Специально ко Дню энергетика на заливе Якоби открыли ледовый лабиринт — новогодний подарок для всех иркутян от компании En+ group. На открытие к маленьким жителям нашего города, конечно, пришел и самый главный зимний волшебник.

Какой же подарок от энергетиков без света. С наступлением темноты весь лабиринт будет светиться изнутри: прямо в основание заложены специальные светодиодные проректоры. Зеленым зажжется елка, созданная в стиле линии электропередач. На деревьях засияют гирлянды, а у входа большой арт-объект в виде лампочки. Кроме того, компания намерена и дальше радовать подарками наш город.

Светлана ЧЕКАЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММ по КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EN+ GROUP: Компания En+ group уделяет большое внимание социальной политике в регионе. И одним из направлений является благоустройство городских территорий. В 2020 году мы планируем построить на этом месте и подарить городу большую детскую площадку, на которой будут спортивное оборудование и детское игровое оборудование. Антон МЕДКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЕРА г. ИРКУТСКА: Место на самом деле знаковое, здесь очень много людей всегда собирается на зимние виды спорта. И каток, и елка, и прогулки, и появление такого городка — это еще один шаг для того, чтобы подарить хорошее настроение жителям Свердловского округа. Хочу поблагодарить всю компанию за такие социальные проекты, которые реализуются на территории города.

Ледовый городок от компании En+ group будет работать на заливе Якоби всю зиму, а в предновогодние выходные дни и новогодние праздники здесь с 12.00 до 14.00 будут проходить детские дискотеки со сказочными персонажами. Вход на все мероприятия бесплатный.