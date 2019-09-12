Новый формат образования стартовал в двух учреждениях Иркутска

В 80-й и 21-й школах в рамках «Корпоративного акселератора» реализуется проект «Современные технологии в учебном процессе». В 80-й школе детей знакомят с лабораторией роботов. Как запрограммировать то или иное устройство, школьникам рассказывают ученые из ИрНИТУ. У старшеклассников, которых привлекает техническая направленность, есть возможность определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению в вуз. Тем более, что сегодня цифровые технологии внедряются во все сферы жизни Иркутска. Так, на общественных пространствах работает «умное» видеонаблюдение, в новых образовательных учреждениях устанавливают погодоведомое оборудование.

Николай УШАТОВ, УЧЕНИК 8-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №80 г. ИРКУТСКА:

Мы научились создавать самые простейшие программы создания роботов. Как-то писать их, разнообразить, чтобы они умели разговаривать, что-то могли сказать нам. Например, то же самое «привет».

Наталья ИВАНОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ г. ИРКУТСКА:

Здесь реализуется проект «Современные образовательные технологии в образовательном процессе». Этот проект реализуется с использованием лаборатории роботов, которые представлены были сегодня на уроке. В рамках реализации проектов происходит тесное взаимодействие, потому что лаборатории разработаны как раз-таки учеными ИрНИТУ по инициативе администрации Иркутска.