Новый фирменный отдел продукции товаропроизводителей Иркутской области открыли в Иркутске

Новый фирменный отдел продукции товаропроизводителей Иркутской области открыли в Иркутске20.12.19
Витрина в супермаркете в районе Нижней Лисихи помечена знаком «Продукты Приангарья» — кедровой шишкой. Это уже бренд региона, знак качества местного производителя. В данной витрине исключительно рыбная продукция. Рыба соленая, копченая, сушеная.
Вячеслав КОЗИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Сегодня знаковое событие, новый формат взаимодействия торговых сетей и местных производителей. Безусловно, это будет и дальше расширяться, есть заинтересованность торговых сетей в данных форматах и есть интерес наших производителей. Это, прежде всего, обеспечение покупателей свежей качественной продукцией.
Ольга ШАРПИНСКАЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
В нашей витрине широко представлена линейка лососевых: горбуша, кета, нерка, сельдь, скумбрия с Дальнего Востока, также у нас рыба, которая водится в Иркутской области, в наших водоемах.
Бренд «Продукты Приангарья» учрежден правительством Иркутской области несколько лет назад. Право использовать товарный знак получают компании и предприятия, которые производят на территории региона качественные продукты питания. Первый магазин открыли в мае этого года в Зиме.
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