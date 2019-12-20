Новый фирменный отдел продукции товаропроизводителей Иркутской области открыли в Иркутске

Витрина в супермаркете в районе Нижней Лисихи помечена знаком «Продукты Приангарья» — кедровой шишкой. Это уже бренд региона, знак качества местного производителя. В данной витрине исключительно рыбная продукция. Рыба соленая, копченая, сушеная.

Вячеслав КОЗИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сегодня знаковое событие, новый формат взаимодействия торговых сетей и местных производителей. Безусловно, это будет и дальше расширяться, есть заинтересованность торговых сетей в данных форматах и есть интерес наших производителей. Это, прежде всего, обеспечение покупателей свежей качественной продукцией.

Ольга ШАРПИНСКАЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

В нашей витрине широко представлена линейка лососевых: горбуша, кета, нерка, сельдь, скумбрия с Дальнего Востока, также у нас рыба, которая водится в Иркутской области, в наших водоемах.