Новые правила отлова бездомных животных введены в Иркутске

Теперь к работе питомников подключаются и зоозащитники. Такое решение было принято администрацией Иркутска.

В подъезде одного из домов в микрорайоне Ново-Ленино идет настоящая охота. В качестве орудия — вот такая палка, она заряжена стелами со снотворным. Цель — бродячая собака, которая по словам жителей, терроризирует весь подъезд. Сами выгнать не смогли и вызвали подмогу. Сотрудники службы отлова животных стреляют метко — через пару пролетов животное засыпает прямо на лестнице.

Александр СОЛДАТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ «5 ЗВЕЗД» Должность: Титр:

Мы используем наиболее гуманный метод отлова, это стрельба стрелами — то есть пять десять пятнадцать метров. Животное засыпает. пока оно спит — ведь оно может покусать -проводим осмотр, пол, возраст, имеются ли заболевания и делаем заключение ветеринарного врача.

Этого пса выносят из подъезда и грузят в машину. Обследовать его будут уже в питомнике. А пока рейд продолжается — в Ново-Ленино много работы, и жалобы отсюда поступают практически ежедневно.

Вера КАБАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г.ИРКУТСКА: Боимся даже выходить. Стаями ходят — по 6, по 7 собак. Их прикармливают, они лают — сразу в сторону отходишь, боишься, это ужас. Эдмунд ЛУКАШЕВИЧУС, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА : Мешаются, естественно, но обходимся. Вот он маленький (перекрой таксой), но они друг на друга покрысятся и все. А так я не считаю, что они агрессивные. Но их слишком много.

Их много, и некоторые в беде. Несколько минут назад с улицы забрали этого пса — он попал лапой в петлю из железной проволоки. Повреждение было настолько сильным, что металл уже врос в плоть. Его будут готовить к операции. Сотрудников питомника в рейде сопровождают представители администрации — они следят за исполнением условий тендера. И впервые — зоозащитники.

Алена МАШКИНА, ЗООЗАЩИТНИК: Наша задача — проследить, отследить собак, которых поймал подрядчик, чтобы он всех доставил вперед, чтобы они были стерелизованы, кастрированы, мы их снимаем, будем следить, как они будут пристраиваться, отпускаться, отдаваться в хорошие руки.

Татьяна ЛУГОВСКАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Хотелось бы, чтобы девушки волонтеры помогали нам, где-то забирали щенков, где-то бесплатно стерилизовали. А получилось так, что они хотят контролировать. Но контролеров у нас хватает, хотелось бы, чтобы они оказывали помощь. раздавали, так будет лучше и меньше будет бездомных собак.

Теперь волонтеры будут выезжать в каждый рейд по отлову животных. Такие поправки в договор с подрядчиком внесла администрация Иркутска. Кроме помощи в устройстве животных, у зоозащитников есть и более ответственная миссия — именно они будут принимать решение: отпустить отловленное, стерилизованное и чипированное животное обратно на улицы города или усыпить, так как оно представляет опасность.