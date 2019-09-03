Новые детские сады открыли в Иркутске

Три дошкольных учреждения на улицах Ярославского, Академика Бурденко и Касаткина готовы принимать воспитанников. Оборудованные по всем современным требованиям и обязательно ясельными группами — этим дошкольным учреждениям позавидуют даже взрослые.

Под звук колокольчиков дети встречают гостей. Повод для праздника весомый: в Ленинском районе Иркутска открылся большой детский сад. Здесь воспитанникам есть где разгуляться. Чего стоит только площадка для игр и занятий спортом во дворе. Само же здание рассчитано на 350 малышей. Оборудованы и ясельные группы. Кроме того, есть собственный бассейн, музыкальный и спортивный залы, столярная мастерская, вместительная столовая. И, конечно, все группы уже укомплектованы развивающими игрушками.

А это уже другой детский сад — на улице Академика Бурденко в Октябрьском округе. Молодые родители очень нуждались в новом здании дошкольного учреждения. Здесь, как и во всех построенных детских садах, все оборудовано по современным стандартам. Рассчитано здание на 110 воспитанников. Группы в саду уже сформированы.

Марина РЯЗАНЦЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №102 г. ИРКУТСКА: Очень хорошо, им понравилось, они вот когда только зашли в ворота, они побежали сразу по нашим площадкам, они увидели это оборудование яркое. Мы кое-как их потом собрали всех в кучку. И группы тоже им понравились.

Поздравил детей и их родителей мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Вручил педагогам ключи от дошкольных учреждений. Он рассказал: в нашем городе уже стало традиционным открывать новые детские сады к учебному году. Но потребность в местах для малышей постоянно растет.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Несмотря на то, что мы строим, регулярно строим детские садики и ясли, у нас постоянно потребность растет. Это здорово, что у нас постоянно пополняется город, мы растем, ребятишки рождаются, и нужно, конечно, строить такие замечательные детские сады с ясельными группами в каждом районе нашего города.

А в Свердловском районе открылся детский сад №132 на улице Касаткина. Такой же яркий и современный. В нем есть своя особенность: там организована лекотека – новая форма дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Иркутске такие лекотеки есть еще в пяти детских садах.