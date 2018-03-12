Новые банкноты номиналом 200 рублей начали использовать в Приангарье

Половина банкоматов на территории Иркутской области уже распознают купюры. Как понять что у вас в руках не подделка?

Почетное место в коллекции Сергея Снарского заняла новая купюра. Эту банкноту достоинством 200 рублей иркутянин приобрел за триста в начале года у перекупщика из другого региона России. Двухсотка серии АА. Она напечатана в числе первых, а потому наиболее интересна коллекционерам. А вот финансовой ценности она пока не представляет. Но все может измениться в любой момент.

Сергей Снарский, бонист: Иногда бывает, что первый выпуск , который выходит, вдруг возникает ошибка. Тогда всю партию которая вышла в стране, заверну ли бы назад и стали бы перепечатывать другие. А ошибка, которая выявилась уже была в моей коллекции и стоила бы дороже.

200 рублевые купюры только начали появляться в карманах жителей Иркутской области. Новые денежные знаки принципиально отличаются по дизайну от уже привычных российских банкнот. Основное изображение лицевой стороны – Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Если рассмотреть купюру под лупой, можно увидеть карту Крыма и не только.

Почти половина банкоматов Приангарья уже готовы выдавать и принимать новые купюры. В случае, если в магазине покупателям отказывают в приеме зеленых банкнот, то можно обратиться в Роспотребнадзор. Предпринимателей будут наказывать тем же рублем. Штрафы достигают 50 тысяч рублей. Тем более, убедиться в подлинности купюры не составляет труда.

Юлия Садыкова, главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения Иркутского Сибирского ГУ Банка России: Признаки подлинности можно разделить на несколько категорий — при наклоне банкноты, на просвет и ощуп. При наклоне банкноты мы можем посмотреть защитную нить. При наклоне от себя к себе мы появляются цветные прямоугольники . При остром наклоне можно увидеть обозначение символа рубля.

Если взглянуть на просвет появится памятник затопленным кораблям, только чуть меньше основного изображения. Так же можно распознать подлинность купюры с помощью прибора с инфракрасным излучением. На однотонном поле появляется цифра 200. Есть ещё несколько факторов, но специалисты их не раскрывают, утверждая — денежные знаки имеют высокую степень защиты.