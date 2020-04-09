Новую детскую поликлинику планируют открыть в Иркутске 15 августа

Все сотрудники скорой медицинской помощи должны пройти тест на коронавирус до конца этой недели. Такую задачу поставил глава региона Игорь Кобзев. Сегодня он вместе с вице-мэром Иркутска Русланом Болотовым побывал в новом здании детской поликлиники городской больницы №9. Определили и дату открытия учреждения — 15 августа. Поликлинику строили долго — с 2017 года, так как при возведении объекта возникли проблемы: грунт не соответствовал проектному решению. Пришлось проводить дополнительные работы. Общая стоимость строительства более полумиллиарда рублей. Новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. На приобретение оборудования выделено 139 миллионов рублей. Купят, в том числе, томограф и рентген-аппарат. Спроектировано здание с учетом доступности для маломобильных людей. Поэтому сегодня врио губернатора принял решение прикрепить к новой поликлинике детей с ограниченными возможностями здоровья. Сделал глава региона и важное заявление.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Для себя определил задачу, что до конца недели все работники скорой медицинской помощи должны быть продиагностированы на коронавирусную инфекцию. И дальше дальнейшее развитие: мы включаем в пятилетний план строительство здания скорой медицинской помощи для Иркутска и соответствующего гаража.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА:

В целом были сформулированы задачи по развитию системы здравоохранения в городе Иркутске в части строительства поликлинических комплексов. У нас еще должна вводиться в эксплуатацию «восьмерка», у нас должна быть достроена поликлиника ИАПО, сейчас начато строительство.