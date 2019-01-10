Иркутск Новости

Новогодние каникулы в Приангарье прошли спокойно

10.01.19

Правонарушений в эти праздники совершено меньше, чем в предыдущие годы. Итоги работы в выходные дни подвели в региональном управлении МВД.

 

 

 

 

 

Всего за восемь дней в правоохранительные органы обратилось 9000 человек, возбуждено 350 уголовных дел. 230 подозреваемых в противоправных деяниях уже задержаны и будут привлечены к ответственности. Традиционно одно из самых популярных преступлений — грабеж. Таких случаев в регионе зафиксировано 22, при чем половина из них уже раскрыты. В несении службы полицейским помогали казаки, курсанты, сотрудники частных предприятий.

 

Герман СТРУГЛИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Между тем именно употребление спиртных напитков в некоторых видах преступлений являлось ключевой причиной совершений тех или иных деяний, поэтому если бы злоупотребление алкоголем у нас в регионе было гораздо меньше, то и преступлений было бы в разы меньше, чем есть на данный момент.

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