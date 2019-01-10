Новогодние каникулы в Приангарье прошли спокойно

Правонарушений в эти праздники совершено меньше, чем в предыдущие годы. Итоги работы в выходные дни подвели в региональном управлении МВД.

Всего за восемь дней в правоохранительные органы обратилось 9000 человек, возбуждено 350 уголовных дел. 230 подозреваемых в противоправных деяниях уже задержаны и будут привлечены к ответственности. Традиционно одно из самых популярных преступлений — грабеж. Таких случаев в регионе зафиксировано 22, при чем половина из них уже раскрыты. В несении службы полицейским помогали казаки, курсанты, сотрудники частных предприятий.