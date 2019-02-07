Новое помещение для налоговой службы Иркутской области открыли в Иркутске

В него переехали инспекция по Октябрьскому округу Иркутска и межрайонная инспекция №19. Раньше они находились в неприспособленных и тесных помещениях. Приобрести в собственность девятиэтажное здание помогло областное правительство. Теперь в каждой инспекции работают два операционных зала на 27 рабочих мест, предусмотрены зоны так называемого информирования. Это экраны, пять компьютеров общего пользования, 24 стенда и есть зона отдыха. Ежедневно обращаются почти 800 налогоплательщиков, а налоговые инспекторы принимают и регистрируют свыше тысячи документов.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Бюджет Иркутской области последние три года преодолевает важную отметку в 100 млрд рублей, достигнув в 2018 году уровня в 152,8 млрд рублей. Это совместная работа налоговой службы, властей региона, которую нужно продолжать. Есть и еще один важный момент: необходимо обеспечивать хорошие условия труда для налоговиков, а также качественные услуги для жителей, которые обращаются в налоговую службу.

Как отметил руководитель управления федеральной налоговой службы России по Иркутской области Константин Зайцев, сейчас меняются технологии и подходы, что позволяет очень оперативно решать вопросы.