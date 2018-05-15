Новая рубрика «СЕМЬ Я»

Дважды в неделю мы будем рассказывать о выдающихся семьях области. Первый материал рубрики о семье Талько, которая воспитывает семерых детей.

Десятилетняя Оля Талько готовится к соревнованиям по хореографии. По традиции финальный прогон номера проходит перед родной публикой – членами ее большой семьи.

Ольга ТАЛЬКО: Я давно хотела танцевать и мы, сначала, пошли на балет, но потом мы пошли на танцы. Я хочу быть похожей как моя учительница по балету Юлия Алексеевна.

Дети семьи Талько могли бы вместе составить целый ансамбль. Их семеро, настоящие — семь Я. Правда, увлечения у всех разные. Вот эти медали, например, заслуга среднего, Андрея. Несмотря на плотную подготовку к ЕГЭ, он не бросает тренировок по поуэрлифтингу. А вот это — уже дело рук его младшей сестры. Катя посвящает свободное время созданию глиняных игрушек.

Дочь Яна занимается в хоровом отделении музыкальной школы, старший сын Иван строит свою семью, Дмитрий осваивает видеомонтаж. Видеоролик, благодаря которому Талько в этом году стали победителями регионального конкурса и получили статус почетной многодетной семьи Приангарья, его рук дело. Ну а самый младший из Талько – Александр пока с хобби не определился и наслаждается беззаботным детством.

Ролители большого семейства скоро отметят фарфоровую свадьбу. Они вместе 20 лет. За это время глава семейства, как положено, не только воспитал нескольких сыновей, но и дом своими руками построил. А его жена Лариса — настоящая хранительница очага, вся работа по дому — на ее плечах. Говорит, день расписан по минутам. Но и в этом графике находит время — каждому из семерых детей сказать доброе слово, поддержать, поделиться своей мудростью и главным умением — трепетно беречь свою семью. Последнее, кстати, передается из поколения в поколение — оба супруга из многодетных семей.

Лариса ТАЛЬКО: Я так думаю, что мы в крови такие, нам хочется, чтоб семьи были большие, а уверенность в завтрашнем дне мне дает моя вера в бога, я верю в бога, что если ты живешь по слову бога — он тебе поможет. Мне ни разу не было стыдно — кормим, одеваем.

В такой семье — и при такой поддержке — не страшно ничего. Сил дает не только вера, но и традиции — это сегодня всех вместе собрать не удалось, но родители уверены — в воскресенье, как обычно, вне зависимости от своих дел, они соберутся за обеденным столом. Чтобы вновь ощутить тот девиз, с которым шли на конкурс — «Мы Талько – сила, мощь и будущее государства Российского» — не просто слова, а реальность, в которой живут девять счастливых человек.