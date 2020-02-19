Норматив на отлов безнадзорных животных утвержден в Иркутской области

19.02.20

5600 рублей. В Иркутской области утвержден норматив на отлов и содержание безнадзорных животных. Ранее предлагали сумму на 2000 меньше. А сегодня на заседании сессии регионального парламента документ приняли во втором, окончательном, чтении.

 

Запрет продажи электронных сигарет и снюсов несовершеннолетним в Иркутской области вступает в силу. Депутаты голосуют «за». И делают пометку: необходимо следующим шагом ограничить продажу и в интернете.

 

Олег ПОПОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы будем продолжать и надеяться, что сможем уберечь наших детей от… Даже не знаю, как назвать. Это то, что калечит молодежь на всю оставшуюся жизнь.

 

Далее о модернизации системы здравоохранения области. До начала лета должна быть разработана программа по ремонту, строительству новых объектов, закупке оборудования.

 

Артем ЛОБКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ и СОЦЗАЩИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Все это актуально и для Иркутской области. Вместе с правительством Иркутской области и министерством здравоохранения мы этот вопрос держим на особом контроле.

 

Также депутаты обсуждают отчет контрольно-счетной палаты области за прошлый год. Выявлено нарушений более чем на 9 млрд рублей, из которых 420 млн из бюджета использованы неэффективно.

 

Александр БЕЛОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я уверен, что ее деятельность в дальнейшем, как и ранее, будет беспристрастна. И никакие политические силы не смогут склонять ее ни в какую сторону.

 

И, наконец, один из самых обсуждаемых вопросов: почти в два раза с прошлого года повышен норматив на отлов и содержание безнадзорных животных.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.