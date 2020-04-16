Минус три. Никита Юрлов, Антон Шевцов и Сергей Ган покинули «Байкал-Энергию». Первый играл с ноября 2016-го, второй пришел на следующий сезон и почти сразу стал одним из лидеров команды. Сергей Ган же защищал цвета только один год. Совпадение или нет, но все они воспитанники новосибирской хоккейной школы. Выступали, соответственно, на позициях защитника, полузащитника и нападающего. Кто придет им на замену, пресс-служба «бело-синих» пока не сообщает.