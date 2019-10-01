Независимое расследование провела корреспондент еженедельника «Копейка»

Ручей пересох, а кто виноват, непонятно. Жители Баяндаевского района подали в суд на местного предпринимателя. Мужчина выкупил участки в пределах Безымянного ручья, который впадает в реку Булга. После строительных работ водоем начал резко высыхать. Дело жители проиграли, но попросили провести независимое расследование корреспондента газеты «Копейка» Наталью Федотову. Его итоги читайте в свежем выпуске еженедельника.

Наталья ФЕДОТОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «КОПЕЙКА»: В последние несколько лет в Баяндаевском районе наблюдается такая тенденция, что Безымянный ручей высыхает, высыхают все ключи в округе. А человек, который выкупил участок, он огородил территорию, вскопал дерн. А местные жители переживают, что это поспособствовало высыханию реки.

Напомним, свежий выпуск еженедельника «Копейка» в киосках со 2 октября.