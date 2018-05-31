Несколько сотен жителей области приняли участие в традиционном конкурсе рисунков

Несколько сотен жителей области приняли участие в традиционном конкурсе рисунков31.05.18
Мероприятие проводит газета «Наша Сибскана». Сегодня чествовали победителей.
Так, специальный приз достался самому маленькому художнику — ему всего пять лет. Еще 17 участников получили свои награды от представителей спортивных федераций — фирменную атрибутику, торты и другие подарки. Как отметил организатор мероприятия президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко, конкурс проводится уже в 16-ый раз и пользуется большой популярностью.
Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Традиционно ко дню защиты детей к первому июня мы такой конкурс проводим, рады что всегда нам помогают наши спонсоры, в том числе федерации, которые награждают тех ребят, которые нарисовали баскетбол, футбол и так далее. Это хороший добрый праздник и самое главное, что мы детей привлекаем, даем им возможность проявить свои способности и получить за это подарки.
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