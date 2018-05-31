Несколько сотен жителей области приняли участие в традиционном конкурсе рисунков

Мероприятие проводит газета «Наша Сибскана». Сегодня чествовали победителей.

Так, специальный приз достался самому маленькому художнику — ему всего пять лет. Еще 17 участников получили свои награды от представителей спортивных федераций — фирменную атрибутику, торты и другие подарки. Как отметил организатор мероприятия президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко, конкурс проводится уже в 16-ый раз и пользуется большой популярностью.