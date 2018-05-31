Видео Главная новость Иркутск Новости

Несколько сотен жителей области приняли участие в традиционном конкурсе рисунков

31.05.18

Мероприятие проводит газета «Наша Сибскана». Сегодня чествовали победителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, специальный приз достался самому маленькому художнику — ему всего пять лет. Еще 17 участников получили свои награды от представителей спортивных федераций — фирменную атрибутику, торты и другие подарки. Как отметил организатор мероприятия президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко, конкурс проводится уже в 16-ый раз и пользуется большой популярностью.

Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Традиционно ко дню защиты детей к первому июня мы такой конкурс проводим, рады что всегда нам помогают наши спонсоры, в том числе федерации, которые награждают тех ребят, которые нарисовали баскетбол, футбол и так далее. Это хороший добрый праздник и самое главное, что мы детей привлекаем, даем им возможность проявить свои способности и получить за это подарки.

 

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.