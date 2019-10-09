«Неформальные каникулы» пройдут в Иркутске с 28 октября по 3 ноября

Мастер-классы, увлекательные занятия, учебные мастерские, квесты и квизы. Эти каникулы точно запомнятся школьникам. Юных иркутян ждут «Неформальные каникулы». С 28 октября по 3 ноября в каждом административном округе города детям будет чем заняться в период осеннего отдыха. Помимо прочего, в программе публичные лекции для учеников, их родителей, бабушек и дедушек. Уроки по декоративно-прикладному творчеству, хореография, актерское мастерство и многое другое. Узнать подробности можно по телефону 8(3952) 52-04-16 или на сайте администрации Иркутска. Проводить занятия будут как профессионалы, так и любители. «Неформальные каникулы» проводят с 2013 года, и эта внеучебная деятельность стала традиционной. За 4 года прошло около 800 занятий, которые посетили 9 тысяч человек.