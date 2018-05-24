Недострой начала 90-х в Областном центре приведут в порядок и разместят в нем Государственный архив

Речь идет о лабораторно-экспериментальном корпусе Сибирского энергетического института.

Это структура Сибирского отделения Российской Академии Наук. Здание по адресу Лермонтова 130/1 начали строить в 80-х годах прошлого века, а в начале девяностых все работы были приостановлены. Сейчас недострой находится в федеральной собственности. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Эдуард Дикунов выступил с инициативой передать помещение на баланс области, достроить здание и открыть в нем государственный архив. Парламентарии идею поддержали. Против не был и директор иркутского научного центра СО РАН Константин Апарцин. Переговоры о передаче корпуса подходят к логическому завершению. Теперь необходимо подтверждение от аппарата правительства Российской Федерации. В ближайшее время начнется подготовка необходимых документов. По словам парламентария, это не единственный объект, который может получить новую жизнь.

Эдуард ДИКУНОВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Есть еще несколько объектов. вы наверное слышали про здание картографической фабрики . Это тоже бывший военный объект, который на сегодня передан в областную собственность . правительство приступило к поиску подрядчика, который будет заниматься перепроектированием.

В скором времени вторую жизнь получит еще одно заброшенное здание на Амурском проезде, 14, бывшая воинская часть. Теперь его реконструируют для нужд областного диагностического центра. После восстановления в нем будут размещены клинико-диагностические лаборатории.