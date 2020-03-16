Назначенный глава правительства Иркутской области Константин Зайцев сегодня приступил к работе

Отставку Руслана Болотова глава региона Игорь Кобзев принял 13 марта. Одна из главных задач, которую поставил врио губернатора новому руководителю кабмина, – реализация национальных проектов.

Констатин ЗАЙЦЕВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Самая главная задача — исполнение бюджета, который был заложен с другими параметрами. И, безусловно, и губернатор это уже говорил, это нацпроекты, которые нам нужно взять под контроль и более эффективно их реализовывать на территории ИО.

Со среды приступает к работе в должности первого зама губернатора Дмитрий Бердников, который покидает пост мэра Иркутска. Он будет координировать штаб на территориях, пострадавших от паводка. А также назначен первым заместителем председателя комиссии по ЧС и будет работать с муниципалитетами по минимизации сезонных рисков и последствий от них.