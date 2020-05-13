Наталья Цибанова назначена главой Ленинского округа Иркутска

Соответствующий указ подписал мэр города Руслан Болотов. Ранее женщина занимала должность начальника управления комитета ЖКХ. Наталья Цибанова имеет высшие образования по гуманитарному и экономическому профилям. В предыдущие годы она трудилась главным редактором Иркутской телерадиокомпании, преподавала в ИрНИТУ, четыре года назад была назначена помощником депутата Государственной Думы. Напомним, до этого должность главы Ленинского округа Иркутска занимала Татьяна Жичина. Но она покинула пост, написав заявление на увольнение по собственному желанию.