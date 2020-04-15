Нарушения в работе торговых точек выявлены в областном центре

По поручению врио губернатора Игоря Кобзева в ходе рейдов специалисты администрации вместе с полицейскими проверили больше 60 торговых центров, порядка 2000 предприятий, организаций и учреждений. И нашли больше 140 эпизодов, таких как несоблюдение социальной дистанции, масочного режима, отсутствие средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Нарушителям грозит приостановление деятельности на 90 суток или штраф. Для индивидуальных предпринимателей его размер составляет от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.