Такие слова после игры с «Уральским Трубником» произнес Александр Егорычев. Игрок, недавно ставший капитаном «Байкал-Энергии», явно намекал на то, что 1200 человек на трибунах для матча-открытия чемпионата страны — это мало. Поэтому хотелось бы, чтобы визит «Енисея» 8 ноября увидели гораздо больше болельщиков. Что же до прошедшей встречи, то счет 6:0 говорит сам за себя. «Бело-синие» не дали шансов гостям. Первый гол на счету Владислава Кузнецова. У Григория Лапина первый в сезоне «сухарь». Так в спорте называется момент, когда голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности. Единственное, что могло огорчить болельщиков — это новая, по электронным билетам, система прохода на стадион. Поэтому на игры лучше приезжать чуть раньше.

Александр ЕГОРЫЧЕВ, КАПИТАН ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Нет никакой разницы капитан я или нет, ведь мы одна команда. Делаем одно общее дело, поэтому тут не надо ставить акцент на этом. Я рад, что я почти восстановился после травмы. Ждем болельщиков на следующую игру. Будем их также радовать. Нам нужен полный стадион. Елена ПРОКОПЬЕВА, СУПРУГА ЗАЩИТНИКА ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» МИХАИЛА ПРОКОПЬЕВА: Все отлично. Мы верили в победу и нисколько не сомневались. Классно сыграли. Спасибо мальчишкам и спасибо «Уральскому Трубнику».