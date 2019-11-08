Налоговый вычет за покупку абонемента в спортзал – что думают об этом иркутяне

Занимаясь спортом, станете богаче. Государственная Дума намерена рассмотреть законопроект о налоговом вычете за покупку абонемента в спортзал. Будет ли это выгодно самим фитнес-клубам и что думают на этот счет иркутяне?

Тренироваться выгодно и прибыльно. Уже со следующего лета россияне смогут вернуть часть стоимости абонемента в тренажерный зал. О необходимости введения налогового вычета за занятия спортом еще в 2018 году заявил президент Владимир Путин. Пока что проект существует только на уровне разговоров. Есть риск, что после принятия закона многие фитнес-клубы повысят цены на занятия. Но, с другой стороны, в России есть целые предприятия, которые покрывают расходы своих сотрудников на тренировки в спортзалах.

Анна ВАКУЛИНА, ПРЕЗИДЕНТ РАЗВИТИЯ ФИТНЕСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Выгодно ли это фитнес-клубам? С одной стороны, да, потому что, возможно, увеличится часть клиентов. Ведь какая-то часть расходов будет покрываться государством. Выгодно будет также и предприятиям, которые раньше оплачивали полностью 100% абонементов своих работников.

Авторы законопроекта хотят привлечь россиян к занятиям спортом и пропагандировать в стране здоровый образ жизни. Мы спросили у иркутян: готовы ли они пойти в тренажерный зал на таких условиях?

— Нет, конечно. Это ни в коем случае не оздоровит нацию, потому что те люди, которые хотят ходить в тренажерный зал, те ходят. А те, кто не хотят, вряд ли они пойдут туда под давлением налогового вычета. — Я не из-за этого запишусь, наверное, просто ходить приятно, конечно, приятно, если еще будут выдавать налоговый вычет. — Я с государством стараюсь в азартные игры не играть. — В тренажерный зал нет, но если секции какие-нибудь откроют, то точно буду. Футбол, волейбол, баскетбол. — Да, конечно, я поддерживаю просто здоровый образ жизни и спортом занимаюсь.

Известно, что закон не коснется посещения спортивных праздников и покупки инвентаря. Проект рассмотрят на одном из заседаний в Госдуме уже в декабре.