Накануне юбилея Победы праздничные трамвай и троллейбус вышли на линии в Иркутске

Праздничная атмосфера в городе, несмотря на режим самоизоляции. «Бессмертный полк» на улицах будет. Но на общественном транспорте.

Символика к 75-летию Победы и фотографии ветеранов на окнах. Сегодня утром на маршруты вышли праздничные трамвай и троллейбус.

Виталий БАРЫШНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ и КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Именно 9 мая не сможем пойти с иркутянами в колоннах «Бессмертного полка», решили наклеить на трамвай и троллейбус портреты наших с вами земляков, участников Великой Отечественной, тружеников тыла. И таким образом «Бессмертный полк» на улицах всех-таки появится, причем накануне праздника.

Фотографии взяли из проекта «Помни меня», несколько лет назад в администрации собрали 18 тысяч фото иркутян. Здесь те, кто воевал на передовой, и те, кто ковал победу в тылу. Те, кто еще жив, и те, кого нет с нами.

За организацию марш-броска он был награжден Орденом Красного Знамени. После ранения в 1942 году продолжил служить в органах госбезопасности и до конца дней вел активную общественную жизнь.

Моисей ВИШНЯКОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: Мы, старшее поколение, передаем эстафету молодым, чтобы они были такими же мужественными, смелыми, преданными нашей Родине.

Сейчас в Иркутске только 160 участников войны, оставшихся в живых. И меньше двух тысяч тыловиков. В этом году мы не увидим их на параде, но обязательно вспомним о них хотя бы по пути с работы, зайдя в трамвай. Здесь создана праздничная атмосфера.

Андрей МАКОВЕЦКИЙ, ДИРЕКТОР МУП «ИРКУТСКГОРТРАНС»: Кроме красивого оформления и фотографий, песни военных лет, которые звучат 40 секунд на 15 остановках Всего по первому маршруту 22 остановки. Это сделано для того, чтобы люди не забыли сойти на своих остановках.

Трамвай следует по маршруту номер один. Пассажиры улыбаются, а кто-то даже всплакнет украдкой, эмоции не спрячешь под медицинской маской. Несмотря на режим самоизоляции и запрет массовых мероприятий, День Победы в сердцах людей, и это никто не отменит.

Ольга БОНДЮГИНА, ВОДИТЕЛЬ ТРАМВАЯ: Конечно, это всем очень нравится, все нас приветствуют, все-таки память, нам жизнь подарили наши деды, за это спасибо. И воспринимается это все, конечно, очень положительно. Всех мы их с праздником поздравляем.



