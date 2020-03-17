Награждены победители областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области»17.03.20
Они делятся своей добротой с окружающими абсолютно безвозмездно. Но их невозможно не отблагодарить. Лучших добровольцев со всего региона наградили сегодня в правительстве Иркутской области.
Они бескорыстно помогают другим, иногда забывая о себе. Победителей областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области» наградили сегодня. 65 человек из разных городов — участники разных социальных проектов, но их объединяет одно: они всегда готовы прийти на помощь. Александра тоже стала одним из лучших добровольцев области, она представляет «Школу волонтера», после обучения в ней студенты могут уже как профессиональные волонтеры принимать участие в событиях даже мирового уровня.
Александра СЕРИКОВА, ВОЛОНТЕР:
Мы обучаем ребят с первого, со второго курса, мы провели школу в таких направлениях: социальное, спортивно-событийное и культурное. Мой проект, я им горю. И я заразила многих ребят, то есть ребята сейчас активно вовлекаются в волонтерскую деятельность.
Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области отметил: количество добровольцев с каждым годом увеличивается. Все больше людей готовы дарить свою любовь и свет, не требуя ничего взамен.
Егор ЛУКОВНИКОВ, И.О. МИНИСТРА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Чем больше людей будет охвачено этой идеей, тем лучше, тем интереснее все будет жить. Тем больше добра будет в нашей стране, и, соответственно, тем лучше будут те проекты, которые сегодня реализуются молодыми людьми. Мы прекрасно знаем, что молодежь не исключение, у нас есть и серебряные волонтеры. Это люди старшего поколения.
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