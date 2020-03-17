Награждены победители областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области»

Они делятся своей добротой с окружающими абсолютно безвозмездно. Но их невозможно не отблагодарить. Лучших добровольцев со всего региона наградили сегодня в правительстве Иркутской области.

Они бескорыстно помогают другим, иногда забывая о себе. Победителей областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области» наградили сегодня. 65 человек из разных городов — участники разных социальных проектов, но их объединяет одно: они всегда готовы прийти на помощь. Александра тоже стала одним из лучших добровольцев области, она представляет «Школу волонтера», после обучения в ней студенты могут уже как профессиональные волонтеры принимать участие в событиях даже мирового уровня.

Александра СЕРИКОВА, ВОЛОНТЕР:

Мы обучаем ребят с первого, со второго курса, мы провели школу в таких направлениях: социальное, спортивно-событийное и культурное. Мой проект, я им горю. И я заразила многих ребят, то есть ребята сейчас активно вовлекаются в волонтерскую деятельность.

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области отметил: количество добровольцев с каждым годом увеличивается. Все больше людей готовы дарить свою любовь и свет, не требуя ничего взамен.